İstanbul’da gasp dehşeti kamerada: Darp ettikleri genci yerde sürükleyip telefonunu çaldılar

Kağıthane’de iki şahıs evine giden bir gencin önünü kestikten sonra dakikalarca darp edip yerde sürükledi. Gence dehşeti yaşatan şahıslar ardından cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken gaspçılar, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 00.35 sıralarında yaşanan olayda, sokak içerisinde yürüyerek evine giden Yusuf K.’nin (15) karşısından gelen gaspçılar, laf atarak yanına yaklaştı. Genç yoluna devam etmek istediği sırada ise gaspçılar, hakaret ederek genci yerde sürükleyip darp etti. Dakikalarca süren dehşet anlarında gaspçılar, yerde yatan Yusuf K.’nin cebinden telefonu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Yusuf K. ve çevrede olayı gören vatandaşların ifadesine başvurdu.

Yakalanınca gasp ettiği telefonu kendininmiş gibi vermeye çalıştı

Vatandaşın kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahısların, Bedirhan P. olduğunu tespit etti. Gaspçıları yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisi, Bedirhan P.’yi olayın gerçekleştiği adrese yakın bir sokakta kıskıvrak yakaladı. Bu sırada Bedirhan P. ise gasp ettiği telefonu kendininmiş gibi polise vererek, ekibi kandırmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri telefonda yaptığı incelemede ekranında Yusuf K.’nın fotoğrafının olduğunu gördü. Bunun üzerine Bedirhan P. gözaltına alındı.

Önce darp ettiler sonra yerde sürükleyip telefonunu gasp ettiler

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar aramalarını sürdüren Kağıthane polisi, diğer şüpheli Aytaç A.’yı da evinde kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemelerde şahısların suç kayıtlarının olmadığı öğrenildi. Şahıslar, Yusuf K. tarafından teşhis edilmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki gaspçı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gencin yaşadığı dehşet o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin bir genci aralarına alarak sürükleyip dakikalarca darp ettikleri ve telefonunu çaldıkları görülüyor.