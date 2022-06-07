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İstanbul’da forex dolandırıcılığıyla 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da forex dolandırıcılığıyla 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 07.06.2022, 10:15
İstanbul’da forex dolandırıcılığıyla 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da forex dolandırıcılığıyla 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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