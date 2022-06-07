Son Dakika
MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
İstanbul’da forex dolandırıcılığı yaparak 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da forex dolandırıcılığı yaparak 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 07.06.2022, 10:44
İstanbul’da forex dolandırıcılığı yaparak 7 milyon 300 bin lira civarında vurgun yaptıkları iddia edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.