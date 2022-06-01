İstanbul’da filmleri aratmayan operasyon: Kuyumcu aracından 9 kilo altın yağmalayanlar Küçükçemece’de yakalandı

Fatih’te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece’de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Polisin şahısların aracını tespit etmesi üzerine şüphelilerden birisi gelen polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, silah sıkarak kaçan şahsı etkisiz hale getirirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınması ve silahların sıkıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dün saat 10.20 sıralarında Fatih’te bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Şahıslar araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik kamerası araştırması ve delil çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaçan aracın plaka bilgisi ve şüphelilerin kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi.

Altın erittikleri sırada yakalandılar

Çalışmaların devamında şüpheli aracın Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde park halinde bulunduğu belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Celal G. (33), K.A. (25), A.B.K. (19) ve F.D. (31) isimli şüpheliler iş yeri içerisinde, yağmalanan altınları erittikleri sırada kıskıvrak yakalandı.

Polise ateşle karşılık verdi

Şüphelilerden M.F.Y. (23) isimli şahıs ise polise silahla karşılık vererek olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahıs yaralı halde yakalandı.

Altın eritme düzeneği ve altınlar ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet altın eritme düzeneği ve gasp edilen 8 kilo 734 gram ve bir miktar erimiş altın olmak üzere, gasp edilen altınların tamamı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayı anlatan görgü tanığı Alican Akut, “Biz fırındaydık bir anda baktık silah sesleri geldi. baktık hemen fırının yan tarafından adamlar kaçıyordu, polisler peşindeydi. Polise ateş ettiler, onlar da polise ateş etti, aşağı atlarken polis, onu vurdu. Vurduktan sora diğerleri buraya baskın yaptı. Aslında spotçu güzel bir insandı, bir şeyi yoktu, onu kelepçeyle götürdüler. İki üç kişi de kaçtı” diye konuştu.