İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kaza yaptığı adamı silahla vurdu

Beyoğlu’nda bir şahıs arkadaşından emanet aldığı motosikletle seyrettiği esnada otomobille çarpışarak takla attı. Kazanın ardından sürücüyle kavga eden şahıs, sokak arasında onu silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından dar alan çalışmasıyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü cadde üzerinde 31 AJZ 076 plakalı otomobille seyreden Cuma G., sokak arasından süratli gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kaza sonucu takla atan motosikletli yere savrulurken, vatandaşlar da koşarak yanına geldi. Yara almadan kurtulan şahıs hemen ayağa kalkarak motosikletinin yanına gitti. O esnada aracından inen Cuma G., şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, Cuma G.’ye yumruk attı. G.’nin karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı.

Kaza yaptığı adamı silahla vurdu

Olayın ardından hızla uzaklaşan şahıs, yaklaşık 15 dakika sonra elinde silahla olay yerine geldi. Kavga ettiği Cuma G. ile tekrar tartışan şahıs, silahını ateşleyerek onu sağ bacağından 2 kez vurdu. Şahıs ardından motosikletine binerek kayıplara karıştı. Saldırının ardından Cuma G. kendi imkanlarıyla gittiği Taksim’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi dar alanla yakaladı

Yaşananların ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, motosikletin plakasının 54 SF 660 olduğunu belirledi. Motosikletin Ramazan A.’ya ait olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu adrese gitti. Ramazan A., motosikletini Ahmet R.’ye (24) emanet verdiğini söylemesi üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, dar alan çalışması yaptı.

Silahlı saldırgan serbest kaldı

Kısa bir süre sonra şahıs, bir cadde üzerinde polis tarafından yakalandı. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve kullandığı silahı teslim eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayda kullandığı silaha ise el konuldu.