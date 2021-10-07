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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

Asayiş 07.10.2021, 08:45
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

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