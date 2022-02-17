İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan, aralarında örgütte “mahrem imam”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe imamı” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.