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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı"
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurduğu güvenlik şirketinin çalışanı 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurduğu güvenlik şirketinin çalışanı 15 şüpheli yakalandı.
Asayiş 22.09.2021, 09:00