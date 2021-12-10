İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki örgüt üyelerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yeni bir çalışma gerçekleştirildi. FETÖ’nün yeni yöntemlere başvurarak çözülmelere karşı örgütle bağlantılı kişilerin gözaltına alınmasının veya tutuklanmasının önüne geçilmesi için tedbir uyguladıkları anlaşıldı.

Örgüt yeni yöntemlere başvuruyor

Bu sebeple firari olarak aranan teröristlerin sahte kimlik kullandıkları, daha önce ikamet ettikleri ilçe ve mahalle gibi bölgelerden taşındıkları güvenlik birimlerince tek tek tespit edildi. Bulundukları adreslerden kaçarak örgüt içinde ‘gaybubet’ diye adlandırılan hücre evlerine geçerek izlerini kaybettirmeye çalışan aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenlerinde bulunduğu 29 FETÖ üyesi belirlendi.

Aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenler var

Kent genelinde 30 farklı hücre evinde saklanan 29 örgüt üyesinin yakalanması için bu sabah saat 07.15’te peş peşe operasyon düzenlendi.

Hücre evlerine yapılan baskınlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı aktarılırken, hücre evlerinde izine rastlanmayan firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.