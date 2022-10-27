İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerinde yakalanan 18 kişiden 8’i tutuklandı

İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY’nin talimatı doğrultusunda sık sık ev değiştirerek örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerine yönelik dün İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Örgüt üyelerinin kendi aralarında ‘gaybubet evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16’sının emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Örgütün gizli yapılanması içerisindeki zabıt katibi, öğretmen, ihraç emniyet mensubu ve özel sektör çalışanı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturma savcısının karşısına çıkarılan şüphelilerden 7’si adli kontrol tedbirleri konularak serbest bırakıldı. 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 8’i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan TEM şubede 2 FETÖ şüphelisinin ifade işlemlerinin halen devam ettiği ve sorgularının sonunda adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.