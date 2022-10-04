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İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Asayiş 04.10.2022, 08:24 04.10.2022, 08:42
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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