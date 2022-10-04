İstanbul’da FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ’nün eğitim yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube müdürlüğü birimleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Örgütün güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde tamamı İstanbul’da faaliyet gösteren 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aranan 40 kişiden 35’i yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 5 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Üsküdar’da başkaları adına kayıtlı bir dershane FETÖ’nün çıktı

Yakalanan şüpheliler ile ilgili elde edilen bilgi ve belgeler de gün yüzüne çıktı. Buna göre Üsküdar ilçesinde faaliyet yürüten bir dershanenin, tedbir olarak örgütle bağlantısı olmayan bir şahıs adına kurulduğu, söz konusu dershanenin FETÖ/PDY örgüt mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalananlar arasında cezaevinden salıverilen FETÖ/PDY üyeleri de bulunuyor

Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli şahısların tamamının FETÖ/PDY bağlantılı şahıslardan oluştuğu aktarılırken, ‘öğretmen’ şahısların bir çoğunun FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde örgüt aidiyeti nedeni ile çalışma izinleri iptal edilen kişilerden olduğu kaydedildi. Aralarında yine KHK ile kamu görevinden ihraç edilen şüpheliler arasında, daha önce gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde cezaevine girip çıkmış olan şahısların bulunduğu istihbarat birimleri tarafından tek tek tespit edildi.

Yeni bir ‘referans sistemi’ kurmuşlar

Örgüt bağlantılı dershanelerde ‘öğretmen’ olarak çalışmak için örgütün referans sistemi kurduğu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek olan öğretmen şahıslarda mutlaka örgütle bağlantısı arandığı, eğitim yapılanmasını bu şekilde yeniden tesis etmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.