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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 36 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 07.06.2022, 09:24
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde , FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup, aralarında görevde bulunan Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş’un da olduğu 13 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmalar çerçevesinde ayrıca, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 36 şüpheli kapatılan askeri okul öğrencisi de belirlendi.

Öte yandan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında Mahrem Sorumlu oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplamda 52 şüpheliye İstanbul merkezli 6 farklı ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 36 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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