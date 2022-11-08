İstanbul’da FETÖ operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde, aralarında sözde mahrem sorumlu oldukları da tespit edilen 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup, aralarında görevde bulunan subay ve astsubayın da olduğu şüpheliler belirlendi. Soruşturmalar çerçevesinde ayrıca, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 18 şüpheli kapatılan askeri okul öğrencisi de tespit edildi.

Hakkında elde edilen itirafçı beyanları ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları tespit edilen 7 kişinin de aralarında olduğu toplamda 34 şüpheliye İstanbul merkezli 5 farklı ilde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlar sonucu 27 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.