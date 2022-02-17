İstanbul’da FETÖ'nün “gaybubet” evine baskın: 34 gözaltı!

İstanbul’da FETÖ’nün “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte “mahrem sorumlu”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe sorumlusu” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.