İstanbul’da fenomen şarkıcının aracına ateş açan saldırgan yakalandı, azmettirici eski sevgili aranıyor

Sarıyer Yeniköy’de yaşayan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi’nin aracını kurşunlayan saldırgan, Esenler’de polis ekipleri tarafından uygulamada yakalandı. Emniyette 33 suç kaydı bulunan saldırgan, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırganın, “Hasmımın aracına benzettiğim için ateş açtım” dediği ortaya çıktı. Azmettirici olduğu düşünülen 41 adet suç kaydı olan ve 26 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan eski sevgili ise her yerde aranıyor.

Sarıyer Yeniköy’de geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana gelen olayda, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi’nin (26) evinin önünde duran aracı kimliği henüz belirlenemeyen biri tarafından kurşunlanmıştı. Kurşunların hedefi olan araçta maddi hasar meydana gelirken, seken kurşunlardan biri mahalle sakinlerinden birinin perdesini ve kombisini sıyırmıştı. O esnada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlemişti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Çelebi, olayı eski sevgilisi olan Suat A.’nın gerçekleştirebileceğinden şüphelenerek hem emniyette hem de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Saldırganın 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, çevredeki görüntülerden yola çıkarak önce şahsın eşkalini belirledi. Çelebi’nin şüphelendiği Suat A.’yı da araştıran polis ekipleri, saldırgan ile A.’nın aynı araca bindiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırganın emniyette çeşitli suçlardan 33 kaydı bulunan Mehmet Beşir A. (36) olduğu belirlendi. Yakalama çalışmaları sürdüğü esnada saldırgan, geçtiğimiz Perşembe günü Esenler’de uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

“Hasmımın olduğunu sandığım araca ateş ettim”

Burada olayı gerçekleştirdiğini kabul eden şahıs ifadesinde, “Adana’dan iş bulmak için İstanbul’a geldim. Sarıyer’de tekel bayiine geldim ve alkol aldım. Sokaklarda yürürken hasmıma ait olduğunu düşündüğüm bir araç gördüm. Belimde de tabanca vardı, Adana’da bin 800 liraya almıştım. Araca ateş ettim birkaç el sıktım. Araca zarar vermek istedim, içinde kimsenin olmadığını gördüm. Sonra da televizyonda fenomen kıza ait olduğunu gördüm ve ona ait olduğunu bilmiyordum o an öğrendim. Zararı karşılamaya hazırım” dediği bilgisine ulaşıldı.

Tetikçi tutuklandı, eski sevgili aranıyor

Emniyette adli işlemleri yapılan şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “ateşli silahlar kanununa muhalefet ”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, polis ekiplerinin azmettirici olduğu düşünülen eski sevgili Suat A.‘yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şahsın emniyette çeşitli suçlardan 41 adet kaydı olduğu ve “gasp (yağma)”, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 26 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.