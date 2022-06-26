İstanbul’da far hırsızlığı kamerada

İstanbul’da 35 ayrı aracın farlarını çalan hırsızlar yakalandı. Bir otomobilin farlarının çalınma anı da kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde 35 ayrı otodan far hırsızlığı olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Önder Ç., Atilla S., Can A. K., Özcan K. ve Mehmet C. V. olduğu tespit edildi. Bir otomobilin farlarının çalınma anı da kameraya yansıdı. Şahısları yakalamaya yönelik 21 Haziran günü Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde Önder Ç.’nin 3 suç kaydı, Atilla S.’nin 22 suç kaydı, Can A.K.’nın 6 suç kaydı, Özcan K.’nın 2 suç kaydı, Mehmet C.V.’nin ise 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.