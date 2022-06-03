İstanbul’da faaliyet gösteren suç örgütü yöneticisi ve üyesi olan 28 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan ve fuhuşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara düşük yaptırarak çocukları mezarlığa gömen suç örgütü yöneticisi ve üyesi 28 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt başta olmak üzere İstanbul genelinde ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ve ‘zorla fuhuş yaptırma’ ‘çocuk düşürtme’ gibi birçok suça karışan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeteye liderlik eden Mehmet E. ve Aykut Z.’nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ağlarına düşürdükleri kişileri tehdit eden, yaralama olaylarına karışan, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyen vatandaşlara gözdağı vermek amacıyla bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakan çeteye yönelik yürütülen operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. Çetenin ‘uyuşturucu’ kısmının liderliğini Mehmet E., ‘fuhuş‘ gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği belirlenmişti. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı ortaya çıktı.

Çete üyelerinin, bölgelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı gasp etmek amacıyla kimlik sorgusu ve üst araması yaptıkları, genellikle yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırıp yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri ve burada uyuşturucu bağımlısı yapıp daha sonra bu kadınları zorla fuhşa sürükledikleri belirlendi. Kadınların sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüştüğü erkeklerin içeceklerine ilaç atarak bilinç kaybına neden olduktan sonra da zorla ATM’lere götürerek hesaplarındaki paraları boşalttıkları da öğrenildi.

Zorla düşürtülen bebeklerin ceninlerini başka kişilere ait dolu mezarlara gömmüşler

Kan donduran bir başka ayrıntıda ise fuhuşa sürüklenen kadınlar arasında hamile kalanlara ise işkence ve baskıyla düşük yaptırıldığı, zorla düşürtülen bebeklerin Esenyurt’ta bulunan ve başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri belirlendi.

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 3’ü emniyetten serbest bırakılırken, 38 şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade alma işlemi tamamlanan şüphelilerden 28’i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.