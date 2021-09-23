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İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki suç çetesine operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da aralarında husumet bulunan ve karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki ayrı suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 14:47
İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki suç çetesine operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da aralarında husumet bulunan ve karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki ayrı suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında rant kavgasından dolayı husumet bulunan iki farklı organize suç çetesinin karşılıklı eylem peşinde olduğu istihbaratını aldı. Polis, söz konusu suç çetelerinin çökertilmesi için dün sabah operasyon düzenledi. Ekipler, Çekmeköy ve Kağıthane ilçelerinde birçok farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suç örgütü üyelerinin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 286 fişek, 1 balistik yelek ve bir miktar taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan çete üyeleri ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların akşam saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

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