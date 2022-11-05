İstanbul’da evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı

İstanbul’da 4 farklı ilçede farklı tarihlerde evden hırsızlık olayına karışan 2 kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, 108 suç kaydı bulunan kadının hırsızlık için girdiği evden çıktıktan sonra sokakta hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili şüpheliler Pınar U. ve Fatma F., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan Pınar U.’nun 108 suç kaydı, Fatma F.’nin 11 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin hırsızlık için girdiği evden çaldığı malzemeler ile sokakta yürüdüğü ve hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar sergilediği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.