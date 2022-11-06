İstanbul’da esnafı şoke eden hırsızlık kamerada: Ellerini yıkamaya gidince lavaboyu yerinde bulamadı

Şişli’de bir hırsız, büfenin dışında bulunan el yıkama lavabosunu söküp götürdü. Esnaf lavabonun çalındığını büfede tamir yaptıktan sonra ellerini yıkamaya gittiğinde fark etti. Şoke olan esnaf hırsızdan şikayetçi olmazken, “Artık ne yapacağımızı şaşırdık, en son bizi de mi alıp götürecekler anlamıyorum” dedi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokak üzerindeki büfeye giren şapkalı bir kişi, içeride çalacak bir şey aradı. Kolayda çalacak bir şey bulamayan hırsız, el yıkama lavabosunu gözüne kestirdi. Dakikalarca uğraşan hırsız, bağlantı hortumlarından ayırdığı lavaboyu yanında getirdiği çantaya koyarak çaldı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra gelen büfe sahibi İlhan Ercan, yerde bir süre tamirat yaptı. Tamiratın ardından malzemelerini yerine bırakan Ercan, ellerini yıkamak için lavaboya yöneldi. Ancak lavabonun yerinde olmadığını gören Ercan, neye uğradığını şaşırdı. Hemen cep telefonunu açarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ercan, kendisinden yaklaşık 10 dakika önce hırsız tarafından lavabonun sökülerek çalındığını tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şoke olan İlhan Ercan, yaşananları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

“Bir baktım ki lavabo yok, önce gözlerime inanamadım”

İlhan Ercan, “Kamera kayıtlarından izlediğim kadarıyla olay dün akşam 18.00 sıralarında olmuş. Dün burada biraz işim vardı, gevşeyen tahtalara vida atmaya geldim. İşimi bitirdikten sonra ellerimi yıkamak için lavaboya geldiğimde bir baktım ki lavabo yok. Önce gözlerime inanamadım, sonra sağa sola baktım ve kamera kayıtlarını incelediğimde adamın benden 10 dakika kadar önce gelip lavaboyu komple söküp götürdüğünü gördüm. Artık ne yapacağımızı şaşırdık, en son bizi de mi alıp götürecekler anlamıyorum. Daha önce iki defa camımızı kırıp kasamızı çaldılar, onu polisler yakaladı. Bir kere bisikletimiz çalındı, masamız çalındı” dedi.

“Tesisatçı gibi şapkası, çantası her şeyi var, bir tek üzerinde iş önlüğü yok”

Ercan, “Benim yaşadığım hırsızlıklardan en ilginci de birinin kocaman, yarım tonluk şemsiyeyi götürmek istemesiydi. Bu bölgede çok fazla insan sirkülasyonu var ve bizim dükkanımız da konum olarak altta kaldığı için sanırım biraz daha kuytu gibi düşünerek buraya giriyorlar. Biz lavaboyu 500 liraya almıştık ama şu anki fiyatlarından haberim yok. Yaklaşık 20 dakika kadar sökmeye uğraşmış. Apartmanın önünden geçenlere, kimseye aldırış etmeden sökmüş çantasına koymuş. Tesisatçı gibi şapkası, çantası her şeyi var, bir tek üzerinde iş önlüğü yok. Şikayetçi olmadım” diye konuştu.