İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OLARAK ÇOK SAYIDA ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI. ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OLARAK ÇOK SAYIDA ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ. UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN KULLANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ESENLER MERKEZLİ ARNAVUTKÖY, GÜNGÖREN, BAĞCILAR, BAYRAMPAŞA VE KÜÇÜKÇEKMECE İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONA HAVADAN HELİKOPTER DESTEK VERİRKEN ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA NARKOTİK KÖPEKLERİ DE KULLANILDI. ADRESLERE DÜZENLENEN BASKINLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyona havadan helikopter destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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