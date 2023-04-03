İstanbul’da elektronik sigara operasyonları: 24 gözaltı

İstanbul’da Ocak ayından bu yana elektronik sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen 15 ayrı operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 95 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, illegal yollardan yurda elektronik sigara sokan ve bunların ticaretini yapan kişileri yakın takibe aldı. Yasadışı ürünleri piyasaya sürdüğü, dağıtımı ve satışını yaptığı tespit edilen şahısların kullandıkları adresler belirlendi. Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih, Pendik, Bağcılar, Güngören, Eyüpsultan, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde bulunan, depo ve işyeri olarak faaliyet yürüten 17 adrese Ocak, Şubat ve Mart aylarında 15 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 24 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 140 milyon lirayı bulan 95 bin 500 elektronik sigara, 41 bin 610 elektronik sigara aparatı ve bin adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerden 10’u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.