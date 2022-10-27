İstanbul’da elektrikli scooter denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elektrikli scooterların yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Ortaköy’de gerçekleştirdi. Uygulama noktasında elektrikli scooter sürücüleri tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimde toplam 15 sürücüye fosforlu yelek bulundurmadıklarından dolayı 196’şar TL para cezası kesildi. Elektrikli scooter kullanımı esnasında fosforlu yelek bulundurmadığı için para cezası kesilen Ramazan Ferman, "Gündüzleri fosforlu yelek giymemiz gerekiyormuş, görünür olabilmemiz lazımmış. Kask da takmak lazım, kask konusunda bence sonuna kadar haklılar" dedi.