İstanbul’da El Kaide/HAD ve DEAŞ’a operasyon: 18 gözaltı

İstanbul’da El Kaide’ye, onun alt koluna ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde radikal örgütlere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El-Kaide ile onun alt kolu HAD (Huraseddin Tugayları) mensuplarını yakın takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişiler tespit edildi.

Geçmişte çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen, örgüte müzahir kişi ve gruplar ile irtibatlı oldukları, tekrar çatışma bölgelerine geçiş arayışına girdikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için dün 12 ilçede 20 adrese operasyon düzenlendi. Özel timlerin de katıldığı operasyonda, ülkeye tehdit oluşturdukları değerlendirilen DEAŞ ve El Kaide/HAD üyesi 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.