İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda ‘yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, El Kaide vb. dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma istikametinde, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile İstanbul’da irtibatlı olan bazı riskli yabancılar tespit edildi. Türkiye’de faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen “yabancı terörist savaşçı” niteliğindeki kuşkulu kişilerin yakalanması için kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından ‘koçbaşı’ diye tabir edilen ve kapı kırmaya, aralamaya ya da duvar yıkmaya yarayan aletle açılıp girilen 10 ayrı adreste, birbirinden farklı uyruklularda 6 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise dijital malzemelere ve dokümanlara da el konuldu. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor.