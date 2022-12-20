Son Dakika
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi radikal terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi radikal terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 20.12.2022, 08:37
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi radikal terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.