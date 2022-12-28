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İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 28.12.2022, 10:42
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.