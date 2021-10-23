banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!

İstanbul’da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İstanbul’da Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Asayiş 23.10.2021, 03:03
İstanbul’da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İstanbul’da Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne bağlı 130 personelin katılımıyla Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, Bağcılar ve Esenler ilçelerinde 55 eğlence mekanı denetlendi. Bin 214 şahsa GBT uygulaması yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. 3 mekanın Tapdk belgesi olmadan açık içki servisi yaptığı, 1 şahsın arandığı ve 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 47 kadının konsomatris olarak çalıştığı tespit edildi. Sigortasız olarak çalıştırıldığı belirlenen 2 kişi ve 47 konsomatris, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2