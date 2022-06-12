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İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Denetimde, Türkiye’de yasal kalış hakları olmayan toplam bin 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 12.06.2022, 09:46
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Denetimde, Türkiye’de yasal kalış hakları olmayan toplam bin 104 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil ve kamusal alanlarda düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde Türkiye’de yasal kalış hakları olmayan toplam bin 104 düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili yakalanarak muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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