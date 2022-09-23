İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı

İstanbul’da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 52 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilere kiralık ev bulan ve evleri kiraya verdiği öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Esenyurt ilçesindeki 3 farklı adrese 1 Eylül’de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilere evlerini kiraya verdiği öğrenilen daire sahipleri Ö.G. ve O.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Ö.G. ve O.G. isimli şahıslara kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası verildi.

Yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin A.H. ve M.D.H. isimli şahıslar tarafından bu evlere yerleştirildikleri ve kişi başı ev sahibine 900 TL kira ödedikleri anlaşıldı. Devam eden operasyonda 21 Eylül’de A.H. ve M.D.H. adlı 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan A.H. ve M.D.H. adlı şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca, “Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma” suçundan tutuklandı. Yakalanan göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzer İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği aktarıldı.