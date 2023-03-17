Son Dakika
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan, kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli yakalandı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan, kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli yakalandı
Asayiş 17.03.2023, 11:21
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan, kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli yakalandı