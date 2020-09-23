İstanbul’da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada
KÜÇÜKÇEKMECE’DE İKİ GRUP HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİRBİRİNE GİRDİ. DÖNER BIÇAĞI, MASA VE SANDALYELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU VE ÇOK SAYIDA KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Küçükçekmece’de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Döner bıçağı, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, olaya karışan birçok şahsı gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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