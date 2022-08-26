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İstanbul’da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
Asayiş 26.08.2022, 18:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi. Öte yandan yağışın ardından sokağa çıkan çocuklar ise, yağışlı havayı oyunlar oynayarak eğlenceli hale getirdi.
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|P
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|3
|7
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|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
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|6
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|3
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|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
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|6
|9. Trabzonspor
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|3
|5
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|5
|12. Kayserispor
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|3
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|2
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|1
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|2
|0
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|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
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|3
|0
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|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
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|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|1
|3
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|2
|3
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|2
|3
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|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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