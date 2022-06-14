İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Büro’sunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütlü şekilde kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheli tespit edildi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu tespit edilen şüphelilerden 36’sı yakalandı. Şüphelilerden 7’sinin firari, 3’ünün ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’a getirilecekleri öğrenildi.