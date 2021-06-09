İstanbul’da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK-PYD yönelik 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon adreslerinin birinin de HDP İstanbul İl Başkanlığı Caddesi olduğu görüldü. Hakkında terör örgütü ile ilgili bağlantı olan kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK Sokak Yapılanması ile PYD - YPG’ye yönelik 8 ilçede eş zamanlı 11 adrese ve 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında tespit edilen adreslerde arama yapan polis ekipleri adreslerde tespit edilen şahısları gözaltına aldı. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerindeki bir adrese yapılan operasyonda HDP İstanbul İl Başkanlığının yakını olduğu görüldü.

Operasyon sonrası gözaltına şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.