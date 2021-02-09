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İstanbul’da dev dalgalar sahili dövdü
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeniyle Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu.
Asayiş 09.02.2021, 12:56
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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeniyle Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu.Fatih Cankurtaran sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyunun yer yer 3 metreyi bulduğu görüldü. Bazı fotoğraf tutkunlarının ise dalgalara aldırış etmeden kıyıda fotoğraf çektirdiği görüldü. Dalgaların yüksekliği ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.