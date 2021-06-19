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İstanbul’da deprem anı kamerada

İstanbul’da merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Asayiş 19.06.2021, 15:55
İstanbul’da deprem anı kamerada

İstanbul’da merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Deprem anı ise bir işyerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde işyerinde bulunan 1 kişinin depremini hissedince paniğe kapılarak yerinden fırlayıp, içeride dolaştığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, sandalyede oturan kişi ise depremin şokuyla olduğu yerde kalıyor.
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