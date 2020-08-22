İstanbul’da deniz polisinden boğazdaki gemilere korona virüs denetimi
İSTANBUL'DA DENİZ POLİSİ BOĞAZDAKİ GEMİLERE YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN DENETİMDE GEMİLERDE DÜZENLENEN EĞLENCE VE DÜĞÜN GİBİ ORGANİZASYONLARDA SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMINA UYULDUĞU GÖRÜLDÜ. İSTANBUL'DA DENİZ LİMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İLE BİRLİKTE TOPLUM DESTEKLİ POLİS EKİPLERİ, BOĞAZDAKİ GEMİLERE YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN DENETİMDE GEMİ İÇERİSİNDE BULUNABİLECEK AZAMİ YOLCU SAYISI KONTROL EDİLİRKEN SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMA YÖNELİK UYARILAR DA YAPILDI. DENETLEMEDE EKİPLERİN İNCELEME YAPTIĞI EĞLENCE VE DÜĞÜN GİBİ ORGANİZASYONLARIN YAPILDIĞI GEMİLERDE MASKE KULLANIMINA VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKİLİRKEN HERHANGİ BİR İHLALE DE RASTLANMADI.
İstanbul’da deniz polisi boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemilerde düzenlenen eğlence ve düğün gibi organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulduğu görüldü.
İstanbul’da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Toplum Destekli polis ekipleri, boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemi içerisinde bulunabilecek azami yolcu sayısı kontrol edilirken sosyal mesafe ve maske kullanıma yönelik uyarılar da yapıldı. Denetlemede ekiplerin inceleme yaptığı eğlence ve düğün gibi organizasyonların yapıldığı gemilerde maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat çekilirken herhangi bir ihlale de rastlanmadı.
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