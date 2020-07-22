Son Dakika
İstanbul’da dehşet veren kaza: Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurarak durabildi
İSTANBUL SULTANGAZİ’DE BİR KAMYON, İKİ ARACI BİÇİP BİR BİNANIN DUVARINA ÇARPTI
Asayiş 22.07.2020, 11:45
6
İstanbul Sultangazi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon adeta dehşet saçtı. Kamyon önce bir otomobili biçerek hurda haline getirdi. Daha sonra ise bir kamyoneti de önüne alarak binanın duvarına vurarak durabildi.
Kaza, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan harfiyat kamyonu önce önüne aldığı bir otomobili biçti geçti. Daha sonra ise hızını alamayarak yine park halindeki bir kamyoneti de önüne alarak evin duvarına çaptıktan sonra durabildi. Kazada kamyonun ilk vurduğu otomobil adeta hurdaya çıktı. Diğer kamyonet ise bina ile kamyon arasında sıkışarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ilk belirlemelere göre ölen olmadı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
29°
açık
Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:44
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25