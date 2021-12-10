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İstanbul’da dehşet anları kamerada: 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

İstanbul’da 2021’in Şubat ayında 7 çocuk babası bir kişiyi, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaları telefonla arayıp, fayans işi için çağırarak sokak ortasında bacağından vurdu. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 10.12.2021, 09:55
İstanbul’da dehşet anları kamerada: 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

İstanbul’da 2021’in Şubat ayında 7 çocuk babası bir kişiyi, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaları telefonla arayıp, fayans işi için çağırarak sokak ortasında bacağından vurdu. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre İstanbul Başakşehir’de yaşayan Mehmet Karakol ile akrabaları, 2017 yılında aralarında bulunan bir husumetten dolayı kavga etti. Mehmet Karakol, kavganın ardından 2018 yılında akrabalarının düğününde yaşanan bir kavga sonrasında sürekli olarak tehditler almaya başladı. Kavga sırasında şahıslar Mehmet Karakol’un, kendilerinin üzerine araba sürdüğünü iddia ederek, sürekli rahatsız etti.

Fayans işi için çağırıp sokak ortasında vurdular

Aralarındaki husumetten dolayı kimliği öğrenilemeyen saldırgan, 2021’in Şubat ayında Mehmet Karakol’u arayarak fayans işi var diyerek olayın yaşandığı sokağa çağırdı. İş için Bağcılar’daki adres giden Mehmet Karakol, daha önce yaşanan kavgadaki şahsı görünce ne yapacağını şaşırıp geri geri yürümeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz şahıs, Mehmet Karakol’a yaklaşarak defalarca bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan şahıs hala tehdit edildiğini söyledi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise Mehmet Karakol’a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Karakol hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olaydan sonra Mehmet Karakol’un polis ekiplerine tehdit edildiğini söyleyerek şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Mehmet Karakol’un yaşadığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Fayans işi için gittim bana silahla saldırdılar”

Yaşanan olaylarda silah ile vurulan Mehmet Karakol, “Beni vuran kişiler 2017 yılında benim amcamın çocukları ile husumetleri vardı ve benim amcamın çocukları ile bunlar teyze çocukları normalde büyükler araya girdiler. O arada konu kapandı. Yaklaşık 1 sene sonrasında ben dayımın düğününe gittim ve orada bir kavga yaşandı yine silahlı bir kavgaydı. O esnada yaşanan kavga sonrasında bana kin beslemişler ve arabayla onlara vurduğumu söylemişler ama öyle bir şey yok ben kimseye vurmadım. 7 çocuk babasıyım kimseyle bir işim olmaz. Geçtiğimiz aylarda bana birileri ulaştı dediler ki; ‘fayans işimiz var 700 metre kadar yapar mısın? bende yapacağımı söyledim’ gittim. Sokağa girdiğimde bana silahla saldırdılar. Daha sonra yine beni tehdit ettiler yarıda bırakmayacağız vuracağız demişler benim çocuklarım var dışarıya çıkamıyorum bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bana iftira atıyorlar araba ile bize vurdu diye ama hiç tanımıyorum alakam bile yok” dedi.

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