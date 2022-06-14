İstanbul’da dehşet anları: Araç eve daldı, ikiz çocuklar ve kardeşi yaralandı

Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada frenleri tutmayan hafif ticari araç, bir binanın zemin katındaki eve daldı. Duvarın yıkılmasıyla evdeki odada oturan ikiz çocuklar ve bir kardeşi enkaz altında kaldı. Annelerinin kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiği olayda, mahalleli de ses nedeniyle büyük panik yaşadı. O anları İHA’ya anlatan anne, “Çocuklarımı enkazın içerisinden çıkarttım” dedi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yokuş aşağıya inen sürücü Mehdi Milas’ın (46) idaresindeki 34 BDE 429 plakalı hafif ticari araç frenlerin tutmaması sonucu bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, 4 katlı bir binanın zemin katına daldı.

Araç eve daldı, aile dehşeti yaşadı

O esnada odada bulunan ikiz kardeşler M.Y. (7), M.M.Y. (7) ve E.Y. (11) duvarın altında kaldı. Sesleri duyarak odaya giren anneleri adeta dehşeti yaşadı. Çocuklarını duvarın altından çıkartmasının ardından anne dışarıya çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İkiz çocuklar ve bir kardeşi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Çocukların el ve kollarından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

“Çocuklarımı enkazın içinden çıkarttım”

Dehşeti anlarını anlatan anne İHA’ya yaptığı açıklamada, “Camın önünden otururken yukarıdan öyle bir hızlı geldi ki, bizim eve girmesin derken araç, tam bizim içine girdi. Çocuklarımın üçü de koltukta oturuyordu. Panik oldum çocuklarımı o an enkazın, camların ve tuğlarının içerisinden çıkarttım. Kafaları falan şişti” dedi.