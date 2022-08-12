İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 6 ilçede 12 farklı adrese yapılan baskınlarda 12 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.