İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü adına para toplayan şahısları finanse ettikleri tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütü adına para toplayan şahısları finanse ettikleri tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 10 ayrı ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalaması için çalışmalar ise sürüyor.