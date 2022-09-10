İstanbul’da dar alan uygulaması: 7 bin 153 kişi sorgulandı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 7 bin 153 şahsın GBT’sine bakılırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ’torbacı’ adı verilen uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik uygulama yaptı. 08-09 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli’de yapılan dar alan uygulamalarında 7 bin 153 şahsın GBT’sine bakıldı. Uygulamada ayrıca bin 568 araç sorgulanırken, aranan 7 kişi, 12 yoklama kaçağı, 7 kaçak göçmen yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıkan 3 kişiyle, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanan 2 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 790 gram esrar, 498 gram sentetik kannabinoid, 260 gram eroin, 83 adet ecstasy, 2 adet captagon, 1 adet kurusıkı tabanca, 300 lira para ele geçirildi.