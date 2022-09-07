İstanbul’da "dar alan" uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 4 bin 182 kişi Genel Bilgi Toplaması (GBT) sisteminde sorgulanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulaması yapıldı. Sarıyer, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli’de 2 günde yapılan uygulamalarda toplam 4 bin 182 kişinin GBT’sine bakıldı. Uygulamada ayrıca 910 araç ve 341 motor plakası da sorgulanırken, 1 şüpheli, 4 kaçak göçmen, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu kullanan 1 kişiye işlem yapıldı. Uygulamalarda 289 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 41 gram bonzai, 35 gram eroin, 15 gram skunk, 5 adet extacy de ele geçirildi.

Sarıyer’de bir adreste ise 5 gram tütün ve marihuana karışımı uyuşturucu madde, 53 gram marihuana, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme, 5 çeşit havalandırma malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile adreslerinde uyuşturucu madde bulunan M.B. ve M.G. isimli 2 kişi de gözaltına alındı.