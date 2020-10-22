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İstanbul’da DAEŞ operasyonu

İSTANBUL’DA DAEŞ OPERASYONU

Asayiş 22.10.2020, 01:04
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İstanbul’da DAEŞ operasyonu

İstanbul’da DAEŞ’e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel operasyon timleri tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye’deki terör örgütü DAEŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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