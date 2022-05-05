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İstanbul’da çiğköftecide dehşet anları: Çocukları darbedip bodruma kilitlediler

Şişli’de kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, “Sizi burada 3 gün bekleteceğiz” diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren baba Metin O., “Oğlumun psikolojisi bozuldu, ekmek almaya gitmeye korkuyor. Şahısların tutuklanmalarını istiyoruz” dedi.

Asayiş 05.05.2022, 09:25
İstanbul’da çiğköftecide dehşet anları: Çocukları darbedip bodruma kilitlediler

Şişli’de kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, “Sizi burada 3 gün bekleteceğiz” diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren baba Metin O., “Oğlumun psikolojisi bozuldu, ekmek almaya gitmeye korkuyor. Şahısların tutuklanmalarını istiyoruz” dedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 13 yaşındaki Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E. ismindeki 3 arkadaş cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımdan devam eden çocuklar çiğköftecinin önüne geldikleri esnada kimliği belirsiz 2 çocuk, işyerinin içerisinde doğru torpil fırlatıp kaçmaya başladı. İşyeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar torpili atan olduğunu zannettikleri 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak işyerine soktu. O andan itibaren iddiaya göre çocukları dakikalarca darbeden şahıslar ardından da zorla işyerinin bodrum katına indirdi. Katın girişini de demir bir kapakla kapattıktan sonra çocuklar çıkamasın diye de kapağın üstüne içecek dolabı koydu. Ardından bodrum katının ışıklarını kapatan şahıslar, çocukları dakikalarca darp etti. Dehşet anları sürdüğü esnada şahısların bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla el fenerini açtıktan sonra babası Metin O.’yı aradı.

Yanlış çocukları yakalayıp, darp edip, bodruma kilitlediler

Dakikalar içerisinde çiğköfteciye gelen çocukların babası işyerinde rehin tutulan çocuklarını kurtarıp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, işyerine girerek 3 şahsı gözaltına aldı. Rehin tuttukları çocuklar hastanede darp raporu almalarının ardından ve aileleriyle birlikte emniyete götürüldü. Çocukların ve ailelerinin şikayetçi olması üzerine darpçı Yusuf Eren İ. Erol İ. ve Yakup İ.’ye ifadelerinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli işlem yapıldı.

Çocuklara dehşeti yaşatan 3 şahıs adli kontrolle serbest kaldı

Şahıslar ifadelerinde ise, baba-oğul işyerini işlettiklerini bu çocukların iş yerlerine torpil atıp müşterileri rahatsız ettiğini, çocukları defaten uyardıklarını, davranışlarının devam etmesiyle üç çocuğu yakaladıklarını çocuklara herhangi bir şiddette bulunmadıklarını, kendilerinin amacının çocukları uyarmak olduğunu söyledikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Baba koş yetiş, çiğköfteci bizi bodruma kilitledi”

Karara tepki gösteren baba Metin O., “Benim oğlum 2 arkadaşıyla birlikte o anda oradan geçiyor. Tanımadıkları 2 çocuk arkadan gelerek çiğköfteciye torpil atıyor. Torpil atanlar kaçıyor, çiğköfteciler oğlum ve arkadaşlarını yakalıyor. İçeriye sokup, dövdükten sonra bodruma atıyorlar. Kamera görüntülerinde oğlumun zaten torpil atmadığı görülüyor. Sadece geçiyorlar ve torpil atıldıktan sonra korkuyla kaçınca bizim çocukları yakalıyorlar. Ben evde oturuyordum o anda telefonum çaldı ve oğlumun aradığını gördüm. Bana, ‘baba koş yetiş, çiğköfteci bizi bodruma kilitledi’ dedi. Bende panikle çıkarak çiğköfteciye doğru gittim ve çocukların nerede olduklarını sordum. Baktım yerde bir demir kapak var bir kaldırdık ki çocukların bodruma kilitlendiğini gördük. Çocukları görünce panik yaptım ve ne yapacağımı bilemedim ve o esnada Polis İmdat’ı aradık. Sonra şahıslar panik halde çocuklarımızı oradan çıkartmaya çalıştılar” dedi.

“Kararı duyunca şok olduk, tutuklanmalarını bekliyorduk”

Yaşadığı korkunç anları anlatan baba Metin O., “Zaten deponun ışıkları da kapalıydı, içecek dolabını da çocukların çıkamasın diye kapağın üstüne koymuşlar. Kendileri çocuklara bu şekilde ceza veriyormuş. Bende o şahsa, ‘Sen benim veya başkalarının çocuklarına bu şekilde ceza veremezsin’ dedim. Ondan sonra ben polis tutanaklara geçsin diye çocukları oradan çıkartmadım. Işıkları yakıp, ısrarla çocukları çıkartmaya çalıştılar. Sonrasında polisler geldi ve çocukların bodrumda kilitli olduklarını da gördüler. Yani burası dağ başı değil, kimse kimsenin çocuğunu bir yere kilitleyemez ve ceza veremez. Bu ülkede adalet ve hukuk var. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldık, sonrasında da emniyete giderek ifade verdik. Olayı gerçekleştiren çiğköftecinin sahibi ve 2 oğlu adli kontrolle serbest kalmış. Kararı duyunca şok olduk, tutuklanmalarını bekliyorduk. Çünkü bu işledikleri suçun bir bedeli olması gerekir. Öyle olmazsa burada herkes istediğinin çocuğunu kilitleyip cezalandırır” şeklinde konuştu.

“Çocuğumun psikolojisi çok bozuk, ‘baba acaba beni görüp tekrar bodruma kilitlerler mi?’ diyor”

“Çocuğumu ilk gördüğüm de panik haldeydi ve çok korkmuştu, sudan çıkmış balık gibiydi” diyen baba Metin O., “13 yaşındaki bir çocuk bu korkuyu kaldırabilir mi, psikolojisi çok bozuk. Yukarıya ekmek almaya git diyorum, bana ‘baba acaba beni görüp tekrar bodruma kilitlerler mi?’ diyor. Çocuğumu bir yere de gönderemiyorum. Fiziksel olarak çocuğumuz darp nedeniyle suratı ve kulağı bayağı şişmişti. Öbür arkadaşları da aynı şekildeydi. Bu yaptıklarının yanlarına kar kalmamasını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Serbest kalmaları bizi aile olarak çok üzdü. Bugün bizim çocuklarımıza bunları yapan, yarın başkalarının çocuklarına da yapacak” diye konuştu.

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