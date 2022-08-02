İstanbul’da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Silivri’de uyuşturucu hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bulgaristan polisiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih’te 2’si Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda ise 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marihuana ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 6’sı adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı. Geriye kalan 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.