İstanbul’da çete üyesi 5 kişi daha yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda çıkar amaçlı organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen önceki operasyonlarda Esenyurt ve Beylikdüzü’nü mesken tutan çeteye yönelik yürütülen soruşturmalarda 39 şüpheli yakalanmış, bunların 33’ü tutuklanmıştı. Yapılan çalışmalarda liderliğini M.T.’nin yaptığı aynı örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve savcılıkça aranan çete üyesi 5 kişi daha 4 Nisan’da yapılan operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.